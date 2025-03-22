الرئيس السابق عون ينعى شديد: بفقدانها يفقد الإعلام اللبناني صوتًا موضوعيًا وصادقًا وأمينًا

ببالغ الحزن نودّع الإعلامية القديرة هدى شديد؛

هدى التي واجهت الألم بشجاعة، ولم تسمح له يومًا أن يغيّر ملامح حياتها أو أن ينعكس على من حولها؛ وعلى الرغم من قسوة معاناتها، استمرت في العطاء وفي الابتسام.

رافقتنا على مدى ست سنوات في القصر الجمهوري، وكنا نعرف جميعاً أنها مريضة،… — General Michel Aoun (@General_Aoun) March 22, 2025

نعى رئيس الجمهورية السابق العماد ميشال عون الزميلة هدى شديد وكتب على "إكس": "ببالغ الحزن نودع الإعلامية القديرة هدى شديد، هدى التي واجهت الألم بشجاعة، ولم تسمح له يومًا أن يغيّر ملامح حياتها أو أن ينعكس على من حولها، وعلى الرغم من قسوة معاناتها، استمرت في العطاء وفي الابتسام. رافقتنا على مدى ست سنوات في القصر الجمهوري، وكنا نعرف جميعًا أنها مريضة، ولكننا لم نشعر بذلك أبدًا، لأنها اختارت أن تكون أقوى من المرض، وأن تبقى شعلة من النشاط والمهنية حتى آخر لحظة. بفقدانها يفقد الاعلام اللبناني صوتًا موضوعيًا وصادقًا وأمينًا، في زمن ندرت فيه الموضوعية والصدق والأمانة. الرحمة لروحك المكافحة، والعزاء لعائلتك وأصدقائك ومحبيك."