الرئيس السابق عون ينعى شديد: بفقدانها يفقد الإعلام اللبناني صوتًا موضوعيًا وصادقًا وأمينًا

ببالغ الحزن نودّع الإعلامية القديرة هدى شديد؛
هدى التي واجهت الألم بشجاعة، ولم تسمح له يومًا أن يغيّر ملامح حياتها أو أن ينعكس على من حولها؛ وعلى الرغم من قسوة معاناتها، استمرت في العطاء وفي الابتسام.
رافقتنا على مدى ست سنوات في القصر الجمهوري، وكنا نعرف جميعاً أنها مريضة،…
— General Michel Aoun (@General_Aoun) March 22, 2025
ببالغ الحزن نودّع الإعلامية القديرة هدى شديد؛
هدى التي واجهت الألم بشجاعة، ولم تسمح له يومًا أن يغيّر ملامح حياتها أو أن ينعكس على من حولها؛ وعلى الرغم من قسوة معاناتها، استمرت في العطاء وفي الابتسام.
رافقتنا على مدى ست سنوات في القصر الجمهوري، وكنا نعرف جميعاً أنها مريضة،…