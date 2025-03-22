"أنا رح ضل منيحة والله بيقرر"... داليا داغر في حديث مؤثر عن هدى شديد (فيديو)

وجّهت الإعلامية داليا داغر تحية إلى روح الزميلة هدى شديد في حديث للـLBCI، حيث عبّرت عن قساوة الحدث والفراق المؤلم.



وتقدّمت داليا داغر بأحر التعازي إلى الـLBCI وتذكرت الجلسة الأخيرة التي جمعتها بهدى شديد واصفة إياها بـ"أجمل وأصدق اللقاءات".



وقالت هدى شديد لداليا داغر حينها: "أنا رح ضل منيحة والله بيقرر بس ياخد أمانته".



وتحدثت داليا داغر عن الجانب الإنساني الذي تتمتع به هدى شديد التي تلاحق القضايا الإنسانية وأوضاع المرضى الذين يحتاجون إلى المساعدة، قائلة: "هدى تعتنق الإنسانية قبل أن تعتنق دينها".