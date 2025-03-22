مخزومي: الدولة وحدها تحرر وتحمي

تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ليس لمصلحة لبنان الذي لا يتحمل تجدد الحرب. الطريق الآمن والسريع لإزالة الاحتلال وحماية لبنان تكمن في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش وتطبيق القرارات الدولية كافة واتفاق الهدنة، أما تكرار المغامرات المعروفة النتائج، فهو وصفة لدمار لبنان،… pic.twitter.com/EMRgfbcCI4
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 22, 2025
تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ليس لمصلحة لبنان الذي لا يتحمل تجدد الحرب. الطريق الآمن والسريع لإزالة الاحتلال وحماية لبنان تكمن في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش وتطبيق القرارات الدولية كافة واتفاق الهدنة، أما تكرار المغامرات المعروفة النتائج، فهو وصفة لدمار لبنان،… pic.twitter.com/EMRgfbcCI4