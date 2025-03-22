مخزومي: الدولة وحدها تحرر وتحمي

تعثر تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ليس لمصلحة لبنان الذي لا يتحمل تجدد الحرب. الطريق الآمن والسريع لإزالة الاحتلال وحماية لبنان تكمن في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش وتطبيق القرارات الدولية كافة واتفاق الهدنة، أما تكرار المغامرات المعروفة النتائج، فهو وصفة لدمار لبنان،… pic.twitter.com/EMRgfbcCI4 — Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) March 22, 2025

كتب النائب فؤاد مخزومي على منصة "إكس": "تعثر تنفيذ اتفاق وقف النار ليس لمصلحة لبنان الذي لا يتحمل تجدد الحرب. الطريق الآمن والسريع لإزالة الاحتلال وحماية لبنان تكمن في بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد الجيش وتطبيق القرارات الدولية كافة واتفاق الهدنة، أما تكرار المغامرات المعروفة النتائج، فهو وصفة لدمار لبنان، فحذار عدم الاتعاظ من التجارب الفاشلة والمدمرة. ندعو الدولة لبسط سلطتها ومنع المغامرات المدفوعة من الخارج. اللبنانيون يرفضون اللعب بمصيرهم، والدولة وحدها تحرر وتحمي".