عبد المسيح ينعى شديد: إرث إعلامي مشرف

كتب النائب أديب عبد المسيح على "إكس": "رحم الله الإعلامية هدى شديد التي غادرتنا بعد معاناة مع المرض، تاركةً إرثًا إعلاميًا مشرفًا ومسيرة مهنية عنوانها الصدق والالتزام".