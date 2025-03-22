عبد المسيح ينعى شديد: إرث إعلامي مشرف

رحم الله الإعلامية هدى شديد التي غادرتنا بعد معاناة مع المرض، تاركة إرثاً إعلامياً مشرفاً ومسيرةً مهنية عنوانها الصدق والالتزام.#هدى_شديد #أديب_عبد_المسيح #مساحة#houdachedid #adibabdelmassih #masaha @Masahalb pic.twitter.com/dfrKpB9Lay
— Adib Abdel Massih - أديب عبد المسيح (@AbdelmassihAdib) March 22, 2025
رحم الله الإعلامية هدى شديد التي غادرتنا بعد معاناة مع المرض، تاركة إرثاً إعلامياً مشرفاً ومسيرةً مهنية عنوانها الصدق والالتزام.#هدى_شديد #أديب_عبد_المسيح #مساحة#houdachedid #adibabdelmassih #masaha @Masahalb pic.twitter.com/dfrKpB9Lay