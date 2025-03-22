نقابة العاملين في الإعلام نعت شديد: متميزة بما تحمل من قيم المحبة

نعت نقابة العاملين في الاعلام المرئي والمسموع في بيان الزميلة الإعلامية المرحومة هدى شديد "التي تميزت على مدى اكثر من عشرين عامًا من عملها بالصدقية والمهنية العالية وصوتًا، وصورة للمناقبية والنزاهة."



وقالت: "متميزة بما تحمل من قيم المحبة واحترام الجميع ممن اتفقت معهم او خالفتهم في الرأي والسياسة. واجهت المرض بقوة وشجاعة الى ان تمكن منها، راحلةً بسلام تاركةً إرثًا كبيرًا من المحبة لدى مختلف شرائح المجتمع اللبناني."