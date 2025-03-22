وزارة الأشغال: رسامني ينطلق برؤية جديدة تمهد لمرحلة من العمل الفعال

كتبت وزارة الاشغال والنقل على "اكس": "منذ تسلم مهامه، ينطلق وزير الأشغال العامة والنقل ‎فايز رسامني برؤية واضحة: جولات ميدانية، اجتماعات تنسيقية، وخطوات تأسيسية تمهد لمرحلة من ‎العمل الفعّال و ‎التغيير المنشود".