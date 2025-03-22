عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب

أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون اتصالًا هاتفيًا ظهر اليوم بعائلة الإعلامية الراحلة هدى شديد، معزيًا والدها وشقيقيها وشقيقاتها بوفاتها، ومعربًا عن المه الشديد لغيابها.



وقال: "نفتقد برحيل هدى إعلامية تميزت بحرفيتها وموضوعيتها في الإعلام المرئي والمكتوب والمسموع، كما نفتقد هدى الانسانة الطيبة ذات الإرادة الصلبة التي قاومت بعناد ذلك المرض الخبيث الذي هزمها بعدما كانت مصممة على ان تنتصر عليه. رحم الله ،هدى سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب."