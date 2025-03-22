منينمة: نحذر من إعادة فتح جبهة الجنوب

حذر النائب ابراهيم منينمة على من "اعادة فتح جبهة الجنوب ونضع عملية اطلاق صواريخ اليوم من الجنوب في خانة المقامرة بالبلاد وارواح الناس."



ودعا "الحكومة الى تأكيد سيادتها وحصرية السلاح وقراري الحرب والسلم عبر فتح تحقيق دقيق ومنع أي اخلال بما تعهد به لبنان خصوصًا لجهة التمسك بتطبيق القرار ١٧٠١ وبنود اتفاق وقف إطلاق النار."



وكرر دعوة الحكومة "للضغط ووضع لجنة الاشراف امام مسؤولياتها لجهة وقف الانتهاكات الاسرائيلية كافة والانسحاب التام من الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة واطلاق سراح جميع الاسرى فورًا."



ورأى ان "لبنان في هذا الظرف الدقيق في المنطقة لا يمكن ان يكون منصة صواريخ للرسائل السياسية على حساب اللبنانيين."