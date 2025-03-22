وزير الدفاع: لبنان يرفض العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار

شدد وزير الدفاع اللواء ميشال منسى على رفض لبنان العودة الى ما قبل وقف اطلاق النار في تشرين الثاني ٢٠٢٤ والتصدي بقوة لمحاولات ضرب جهود الدولة في ترسيخ الامن والاستقرار على كل الاراضي اللبنانية ولا سيما على الحدود الجنوبية والشرقية.



ولفت منسى في بيان، الى أن الجيش اللبناني باشر التحقيق في ملابسات اطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الاراضي الفلسطينية المحتلة.



وطالب الدول الراعية لاتفاق وقف النار بردع العدو الاسرائيلي عن انتهاكاته واعتداءاته المتمادية تحت حجج واهية وذرائع كاذبة، مؤكدا على أهمية تفعيل عمل لجنة المراقبة المنبثقة عن اتفاق وقف النار بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي يؤدي مهامه بجدية ومسؤولية على كل الاراضي اللبنانية.



ودعا وزير الدفاع اللبنانيين الى التحلي بالوعي والتنبًه لمحاولات الايقاع بين الجيش اللبناني والاهالي الصامدين في قراهم وبلداتهم وزعزعة الثقة بينهما، وزرع الشقاق بين الدولة والشعب عبر التهويل والتضليل الذي يمارسه العدو الاسرائيلي.



وأكد منسى أن الدولة اللبنانية ماضية في التحرك على المستويات السياسية والديبلوماسية والعسكرية لضمان سيادة لبنان وأمن شعبه وسلامة اراضيه وحماية حدوده شمالا وشرقا وجنوبا.