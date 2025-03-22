مفوضية الإعلام في التقدمي نعت هدى شديد: قاومت المرض بابتسامة

أعربت مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي عن بالغ حزنها على رحيل الإعلامية القديرة هدى شديد، مشيرة الى أنها قاومت المرض بابتسامة وتصميم على المضي في حياتها المهنية التي طبعتها بطابعها الخاص والمميّز، حيث كان لها الأثر الكبير المحبّب من الجميع.



واذ نعت المفوضية في بيان، إلى اللبنانيين عموماً والإعلاميين خصوصاً، رحيل هدى شديد، أسفت لغياب "إعلامية قديرة وإنسانة كانت الطيبة وإرادتها الصلبة في مقاومة المرض، من ميزاتها التي قرّبتها من جميع زملائها".



وقالت: "إنّ المفوضية التي آلمها رحيل الزميلة شديد، تتقدم من ذويها، ومن المؤسّسة اللبنانية للإرسال، والجسم الإعلامي، بأحر التعازي" .