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بسام أبو زيد: ما رح نشوف هدى شديد ثانية (فيديو)

أخبار لبنان
2025-03-22 | 10:45
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بسام أبو زيد: ما رح نشوف هدى شديد ثانية (فيديو)
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بسام أبو زيد: ما رح نشوف هدى شديد ثانية (فيديو)

تحدّث الإعلامي بسام أبو زيد عن شغف الزميلة الراحلة هدى شديد في حديث للـLBCI قائلا إنها كانت تستمتع بالحياة لأقصى حد، "فالإنسان يعيش مرة واحدة".

وفي التفاصيل، قال بسام أبو زيد إن هدى شديد عانت الكثير خلال حياتها المهنية والشخصية ولكنها كانت تتمتع بصدق لا مثيل له، وفي الفترة الأخيرة لم تعد صحتها قادرة على مساندتها لتنفيذ كافة الأفكار التي كانت تنوي القيام بها.

وتحدث بسام أبو زيد عن جبروت هدى شديد، وأشار إلى أنها كانت على دراية ويقين بوضعها الصحي، مؤكدا أن التجارب تمنح الإنسان القسوة ولكن هدى حافظت على شخصيتها المثابرة.  

وفي ختام المقابلة، وجّه بسام أبو زيد رسالة إلى روح هدى شديد قائلا: "تعلمنا كثير إشيا منك... رحيلك أكيد خسارة كتير كبيرة، بس ارتحتي من الألم... ما رح نشوف هدى شديد ثانية".
 

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