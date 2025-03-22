تمام سلام ناعيا هدى شديد: كانت مثالاً للعزيمة والإصرار

كتب الرئيس تمام سلام عبر حسابه على منصة "اكس": "ببالغ الحزن والأسى، نودع الصحافية المبدعة هدى شديد، التي كانت مثالاً للعزيمة والإصرار في نقل الحقيقة ورفع صوت القضايا الإنسانية. فقدها خسارة كبيرة في عالم الإعلام، حيث كانت لها بصمة واضحة في قلب كل من تابع عملها. نسأل الله أن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان" .