"أصبحت أمنيتي أن يزول الألم"... رنيم بو خزام: هدى ارتاحت من آلامها ولكن (فيديو)

تحدثت الإعلامية رنيم بو خزام عن تميّز ومهنية الزميلة الراحلة هدى شديد حيث كشفت أن الأحاديث الأخيرة بينهما تمحورت حول النصائح التي قدّمتها لها الراحلة في أوّل مسيرتها.



وقالت رنيم بو خزام إن هدى شديد لطالما نصحتها في بداياتها على التركيز فقط على عملها وعدم الاكتراث لما يحدث من حولها.



وشدّدت رنيم بو خزام على قوّة هدى شديد التي لم تستسلم مرة للمرض وعملت دائما على الظهور بأفضل طريقة، وكان طلبها النهائي في الفترة الأخيرة الرحمة، "ارحموني اتركوني موت".



وكشفت رنيم بو خزام أن هدى شديد قالت لها "أصبحت أمنيتي أن يزول الألم"، كما أثنت رنيم بو خزام على أناقة هدى شديد وتركيزها الدائم على اختيار إطلالات مميزة.



وفي الختام، وجّهت رنيم بو خزام رسالة إلى روح هدى شديد قائلة: "هدى ارتاحت من آلامها ولكنها لو بقت على قيد الحياة لكانت بحثت لإيجاد حلول ولإنقاذ مرضى السرطان".