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رجي: لا يحق لإسرائيل أن تستمر بما تقوم به والتطبيع غير وارد

أخبار لبنان
2025-03-22 | 12:18
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رجي: لا يحق لإسرائيل أن تستمر بما تقوم به والتطبيع غير وارد
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رجي: لا يحق لإسرائيل أن تستمر بما تقوم به والتطبيع غير وارد

أكد وزير الخارجية يوسف رجي أن لبنان يقوم بكل ما يلزم من جهود دبلوماسية مع المجتمع الدولي لوقف العمليات العسكرية الاسرائيلية المستمرة عليه بشكل نهائي، وتحقيق الانسحاب الفوري غير المشروط من كل شبر من الأراضي اللبنانية المحتلة. 

وقال رجي في مقابلة مع "فرانس24"، إنه "صحيح أنه يقع على الدولة اللبنانية مسؤولية الحفاظ على المواطنين وعلى أرضها، لكن يجب أن نتذكر دائما من كان السبب وراء الدمار الهائل والخسائر البشرية ومن تسبب بدخول الجيش الإسرائيلي إلى القرى والبلدات الجنوبية، واستمراره في النقاط الخمس". 

وشدّد على أن الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها وتعمل ليلا نهارا للوصول إلى انسحاب كامل وفوري للقوات الإسرائيلية، آملا الوصول إلى نتيجة بمساعدة المجتمع الدولي.
 
وعن تحميل "المقاومة" مسؤولية ما حصل، قال رجي: "لست أنا من يحملها المسؤولية بل الوقائع هي التي تؤكد ذلك".

وأعلن أن الدولة سترفع شكوى ضد الحكومة الإسرائيلية لمحاسبتها على الجرائم التي ارتكبتها بحق لبنان.

ودعا رجي إسرائيل إلى الانسحاب الفوري من النقاط الخمس التي احتلتها وإلى وقف عملياتها العدائية.

وقال: "الجيش اللبناني يقوم بعمل جبار في جنوب لبنان ويتسلم كل المواقع التي يجب أن يتسلمها، وهذه بشهادة الدبلوماسيين في المجتمع الدولي".
 
وأضاف: "لا يحق لإسرائيل أن تستمر بما تقوم به لأي سببٍ كان".
 
وعن مطالبته داخل الحكومة وعدد من الوزراء بتحديد جدول زمني لنزع كل سلاح غير شرعي، رفض رجي إعطاء أي تفاصيل عن المداولات التي تحصل داخل مجلس الوزراء، مؤكدا أن رئيس الحكومة نواف سلام هو المخول الوحيد التحدث عن مداولات مجلس الوزراء ومن يتحدث باسم لبنان هو رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة.

هذا وأكد أن الحكومة اللبنانية تعمل على إعادة الاعمار والنهوض الاقتصادي، لكن المجتمع الدولي المموّل الوحيد يفرض شروطا قبل تقديم المساعدات، مشيرا الى وجوب الاختيار بين "أكل العنب أو قتل الناطور". 
 
وأوضح رجي أن التطبيع مع إسرائيل غير وارد لدى الحكومة اللبنانية كما فكرة المفاوضات المباشرة.
 
وعن التطورات العسكرية الحاصلة على الحدود الشرقية، أكد على أن التواصل بين لبنان وسوريا قائم لمعالجتها، تاركا للمسؤولين العسكريين الحديث عن تفاصيل الاتصالات والإجراءات التي اتخذت. 

ولفت رجي الى أن ملف ترسيم الحدود البرية الشمالية والشرقية والبحرية، هو احد الملفات الشائكة التي سيعمل لبنان على معالجتها مع الحكومة السورية الجديدة، وهو المقدمة لمعالجة كل المشاكل الحدودية بين البلدين.

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