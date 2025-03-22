"الوفية والاستثنائية"... ريما عساف ومنال خليل في حديث عن هدى شديد (فيديو)

تقدّمت الزميلة السابقة في الـLBCI الصحافية ريما عساف بأحر التعازي إلى الجسم الإعلامي الذي خسر قامة كبيرة في لبنان مع رحيل القديرة هدى شديد.



ووصفتها ريما عساف بـ"الوفية"، والتي لا مثيل لها بحبها الجميع مهما اختلف الأطراف.



كذلك، تحدثت الصحافية منال خليل عن شخصية هدى شديد التي سلّمت مشيئتها للّه ولم تتخلى عن عملها الإعلامي على الرغم من معاناتها مع المرض الخبيث.