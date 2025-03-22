ريكاردو كرم يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير مع هدى شديد (فيديو)

تحدث الإعلامي ريكاردو كرم عن شفافية الراحلة هدى شديد واصفًا إياها بالـ"حقيقية" من كافة الجوانب.



وفي التفاصيل، كشف ريكاردو كرم عن جزء تم حذفه في المقابلة حيث بدت هدى شديد "مكسورة"، الأمر الذي جعله يرفض أن تظهر بتلك الصورة أمام محبيها الذين اعتادوا على قوتها وصلابتها.



وقال ريكاردو كرم: "ما كان بدي الناس تشوفها منهارة وعم تبكي... بالمرض كلنا ضعاف كثير "، ولكنه بناء على طلب السيدة رندة الضاهر قام بإعادة نشر نسخة ثانية من المقابلة تتضمن الجزء المحذوف.



وأضاف ريكاردو كرم أنه لم يذكر فكرة الموت خلال الحلقة التي سجّلها مع الراحلة هدى شديد، ولكن إجاباتها كانت واضحة مبرهنة أنها متصالحة مع الفكرة.



وقالت هدى شديد حينها لريكاردو كرم أنه سيكون اللقاء الاخير كما أوضح الأخير أنها كانت تشعر بأنها في مكان آخر ولكنها كانت لا تزال على قيد الحياة.



وأضاف ريكاردو كرم "هدى انتقلت وارتقت لمكان أسمى وأعلى وهي ملاك حارس... هدى قدوة"، ووصف اللقاء بالكامل المتكامل وتحول لوصية تركتها هدى.



ووجّه ريكاردو كرم رسالة إلى روح هدى شديد قائلا: "تركتي أثرًا ليس فقط في زوايا المجال الإعلامي، أنت كنت البصمة الأقوى، اذهبي بسلام وارقدي بسلام إنت بكل واحد منا".