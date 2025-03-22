"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)

في حديث للـLBCI، عبّرت الإعلامية ندى اندراوس عن مدى استثنائية هوية وشخصية الزميلة الراحلة هدى شديد والنقاط المشتركة بينهما.



وتحدثت ندى اندراوس عن هدى شديد التي " لم تعرف تربية العداوات وأحبّت الجميع واستطاعت التأقلم مع كافة الأطراف".



وفي رسالتها لهدى شديد، قالت ندى اندراوس: "أنا بحب هالصورة، كنت ضل قلها ارحمي هالرموش الحلوين عيونها حلوين كثير فيهن سلام داخلي، يا ريت كنت أعرفك أبكر من قبل ما نفوت عالـLBCI إنتِ حد ملاكي بالسما إنتِ ملاك أصلا".