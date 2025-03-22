هكذا نعى رؤساء ووزراء ونواب ومسؤولون هدى...

ولأنها كانت نموذجاً رائداً في مهنتها، لم تقطع هدى خيوط التواصل مع أي جهة سياسية، فهذا دور الصحافي؛ صناعة الخبر والبحث عنه أينما وجد، لا رفع المتاريس.رؤساءُ ووزراء ونوابٌ ومسؤولون حاليون وسابقون كانوا في طليعةِ المعزّين برحيلِ هدى.رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، عزى بهدى الاعلامية التي تميزت بحرفيتها وموضوعيتها والتي نفتقدها إنسانة طيبة ذات إرادة صلبة.رئيسُ الحكومة نواف سلام ودّع هدى برسالةٍ حيا فيها عزمها الذي لا يَلين وصلابةِ إيمانِها ورسالتها، هي التي صبرت على الوجع وغالبتِ المرضَ وناضلت حتى الرمقِ الأخير.وزير الاعلام بول مرقص نعى هدى شديد وحيا شجاعتها، وصوتها الذي سيبقى حيا وحركة ُالحياة التي كانت تزرعها.بدورها نعت السيدة نازك الحريري، بإسمها وباسم عائلةِ الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الزميلة هدى شديد، التي أثبتت في كلِ محطةٍ أن حبَ الحياة لا يبارحُها وأن روحَ الأمل تعيشُ فيها وفي مسيرتِها المهنية بكلِ شجاعة.وعلى شاشة الـ LBCI أطل سياسيون في شهادات حياة بهدى.