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النائب جنبلاط: تطبيق وقف النار والقرار 1701 سبيل لعدم دفع لبنان لآتون الحروب
أخبار لبنان
2025-03-22 | 15:20
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النائب جنبلاط: تطبيق وقف النار والقرار 1701 سبيل لعدم دفع لبنان لآتون الحروب
رأى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط ان الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار وتطبيق القرار 1701 هما السبيل الوحيد لعدم الدخول في صراعات عسكرية جديدة قد تدفع لبنان الى آتون الحروب من جديد، الامر الذي يتطلب انسحابا اسرائيليا من النقاط التي لا تزال تتمركز فيها، لبسط الدولة سلطتها الكاملة، القادرة وحدها على منع الاختراقات الامنية والتأثير على الاستقرار الهش الذي تشهده منطقة الجنوب.
واذ استنكر إمعان اسرائيل بانتهاكاتها المستمرة للبنان في خلال ترؤسه في قصر المختارة اجتماعا مشتركا لـ"القاء الديموقراطي" ووكلاء داخلية الحزب التقدمي الاشتراك، أمل من الحكومة متابعة الخطوات التي بدأها العهد، لناحية تدعيم مؤسسات الدولة الضامنة لكل اللبنانيين.
حركة الاستقلال
واستقبل جنبلاط وفدا من "حركة الاستقلال" برئاسة النائب ميشال معوض، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لاستشهاد الزعيم كمال جنبلاط، بحضور عدد من نواب اللقاء الديمقراطي والمسؤولين، وتناول اللقاء استعراض الاوضاع السياسية العامة، أعقبه زيارة الوفد برفقة جنبلاط ضريح الراحل لوضع الزهور عليه.
وقال معوض: "ما يربطنا بالمختارة علاقة يتخطى اي اعتبار سياسي، علاقة شهادة وعلاقة دم، فاغتيال كمال جنبلاط أسس لمرحلة من الاحتلال ومن الوصاية السورية، التي تمددت تلك الوصاية مع اغتيال الرئيس رينيه معوض، وصولا الى اغتيال شهداء 14 آذار والرئيس رفيق الحريري، وقد انتفضنا آنذاك لاخراج السوري من لبنان".
وأضاف: "الذكرى هذه السنة لها نكهة خاصة، نكهة انتصار العدالة مع سقوط نظام الاسد واعتقال المسؤول المباشر عن تنفيذ اغتيال كمال جنبلاط والكثير من الحوادث التي مر بها لبنان، نحن اليوم نتذكر، وبنفس الوقت ننتصر للعدالة".
الجميل
كما التقى جنبلاط ايضا النائب نديم الجميل مع وفد مرافق، والذي قام بزيارة الضريح ووضع الزهور عليه.
أخبار لبنان
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