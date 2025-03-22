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وزير الثقافة: نأمل من الجامعة العربية وقف العدوان والإسهام في إعادة بناء ما تدمر

أخبار لبنان
2025-03-22 | 16:04
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وزير الثقافة: نأمل من الجامعة العربية وقف العدوان والإسهام في إعادة بناء ما تدمر
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وزير الثقافة: نأمل من الجامعة العربية وقف العدوان والإسهام في إعادة بناء ما تدمر

أمل وزير الثقافة غسان سلامة من جميع الاعضاء في جامعة الدول العربية وقف العدوان الدائر حاليا على الجنوب والاسهام قدر المستطاع في اعادة بناء ما تدمر جراء هذا العدوان.

وقال سلامة في خلال كلمة من أمام مقر المتحف الوطني بحضور نائب رئيس بعثة جامعة الدول العربية في لبنان يوسف سبعاوي لمناسبة الذكرى الثمانين لتأسيس الجامعة: "تلتقي بيروت الليلة مع كل العواصم العربية في استذكار العيد الثمانين لجامعة الدول العربية، ويفخر لبنان انه كان عضوا مؤسسا لهذه الجامعة وفاعلًا فيها وملتزمًا بكل قراراتها".

وأضاف: "لبنان يتحدث اليوم آملاً لهذه الجامعة مزيدًا من الفعالية ومزيدًا من التأثير ويناشد الاعضاء العرب في الجامعة اولا وقف العدوان الدائر حاليًا في الجنوب ويناشدهم أيضًا ان يسهموا قدر استطاعتهم في اعادة بناء ما تدمر من جراء هذا العدوان".

وأكد أن لبنان قام بكل ما في وسعه لكي يكون عضوا نشطا في جامعة الدول العربية، مشيرا الى أنه يتوقع من اخوانه العرب ان يبادلوه بالمثل في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها.

أخبار لبنان

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