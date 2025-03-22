اتصال بين سلام ونظيره القطري... هذا ما تم التأكيد عليه

عرض رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، في اتصال هاتفي، مع رئيس الحكومة نواف سلام، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها.



كما تم في خلال الاتصال، مناقشة آخر المستجدات في لبنان، ولاسيما اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



وأعرب رئيس مجس الوزراء القطري، عن إدانة دولة قطر للقصف الإسرائيلي الذي استهدف جنوب لبنان، مؤكدا في هذا السياق ضرورة التزام الأطراف الكامل بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع الأراضي اللبنانية.



كما جدّد موقف قطر الثابت والداعم للجمهورية اللبنانية، ووقوفها المستمر إلى جانب الشعب اللبناني.