"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)

استذكر الإعلامي وسام حنا في هذه الحلقة من "أكرم من مين" الزميلة الراحلة هدى شديد موجهًا لروحها رسالة "من القلب".



وودّع وسام حنا "الإنسانة المناضلة" التي تعلّم منها الصبر والإيمان، "إنتِ يا حلوة أكيد نفسك بالسماء مطرح ما والدتك كانت ناطرة غمرتك بليلة عيد الأم، هدهد منك منتعلم الصبر الإيمان الحب والأمل... لروحك السلام المسيح قام، تحية لروحك من كل الأحباء الموجودين معنا هون".