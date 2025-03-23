الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
13
o
الجنوب
16
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
13
o
الجنوب
16
o
الشمال
20
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
18
o
متن
18
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الخارجية يستكمل إتصالاته الدبلوماسية...
أخبار لبنان
2025-03-23 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الخارجية يستكمل إتصالاته الدبلوماسية...
إستكمالا للإتصالات الدبلوماسية للحد من التصعيد، إتصل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والممثلة العليا للسياسة الخارجية الأوروبية ونائب رئيس المفوضية كايا كالاس طالباً تدخلهما وإجراء الاتصالات اللازمة لوقف الهجمات الاسرائيلية، والضغط لإعادة الهدوء وإنهاء الاعتداءات المستمرة على لبنان.
أخبار لبنان
يوسف رجّي
إتصالات
الهجمات الاسرائيلية
لبنان
التالي
لبنان يودع اليوم الزميلة هدى شديد...
مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: الحكومة عازمة على تنفيذ كل ما وعدت به في بيانها الوزاري
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-01-23
رويترز عن مصادر دبلوماسية تركية: وزير الخارجية التركي اجرى اتصالا بنظيره الايراني لبحث قضايا اقليمية
آخر الأخبار
2025-01-23
رويترز عن مصادر دبلوماسية تركية: وزير الخارجية التركي اجرى اتصالا بنظيره الايراني لبحث قضايا اقليمية
0
أخبار دولية
2025-02-06
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
أخبار دولية
2025-02-06
وزير الخارجية الإسرائيلي: إذا لم تفلح إسرائيل في تحقيق أهدافها بالوسائل الدبلوماسية فستعود للخيار العسكري
0
آخر الأخبار
2025-01-04
وزير الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لحماية الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا
آخر الأخبار
2025-01-04
وزير الخارجية الإسرائيلية: إسرائيل تعمل من خلال القنوات الدبلوماسية لحماية الحكم الذاتي الكردي في شمال سوريا
0
آخر الأخبار
2025-01-12
وزراء خارجية ودبلوماسيون غربيون وعرب يطلقون مؤتمرا إقليميا مع وزير الخارجية السوري في الرياض اليوم
آخر الأخبار
2025-01-12
وزراء خارجية ودبلوماسيون غربيون وعرب يطلقون مؤتمرا إقليميا مع وزير الخارجية السوري في الرياض اليوم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-03-22
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
خبر عاجل
2025-03-22
"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد
0
أخبار لبنان
04:41
النائب ميشال معوض: هدى شديد واكبتني مثل الملاك الحارس
أخبار لبنان
04:41
النائب ميشال معوض: هدى شديد واكبتني مثل الملاك الحارس
0
أخبار لبنان
04:29
الإعلامية ألين فرح: هدى شديد علّمتنا القوة والصبر
أخبار لبنان
04:29
الإعلامية ألين فرح: هدى شديد علّمتنا القوة والصبر
0
خبر عاجل
04:10
فضل الله: الأحد 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر
خبر عاجل
04:10
فضل الله: الأحد 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
01:44
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١١ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
01:44
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١١ جريحا في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-19
مقدمة النشرة المسائية 19-3-2025
مقدمة نشرة الاخبار
2025-03-19
مقدمة النشرة المسائية 19-3-2025
0
خبر عاجل
06:07
سعي وجهد أمني لبناني لمعرفة هوية مطلقي الصواريخ وملاحقتهم وتوقيفهم وشبهات جدية بأن عملية الاطلاق هدفها التوتير المقصود.
خبر عاجل
06:07
سعي وجهد أمني لبناني لمعرفة هوية مطلقي الصواريخ وملاحقتهم وتوقيفهم وشبهات جدية بأن عملية الاطلاق هدفها التوتير المقصود.
0
أمن وقضاء
2025-03-22
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
أمن وقضاء
2025-03-22
سلام يحذر من تجدد العمليات العسكرية على الحدود الجنوبية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:41
النائب ميشال معوض: هدى شديد واكبتني مثل الملاك الحارس
أخبار لبنان
04:41
النائب ميشال معوض: هدى شديد واكبتني مثل الملاك الحارس
0
أخبار لبنان
04:29
الإعلامية ألين فرح: هدى شديد علّمتنا القوة والصبر
أخبار لبنان
04:29
الإعلامية ألين فرح: هدى شديد علّمتنا القوة والصبر
0
أخبار لبنان
03:37
لبنان يودع اليوم الزميلة هدى شديد...
أخبار لبنان
03:37
لبنان يودع اليوم الزميلة هدى شديد...
0
تقارير نشرة الاخبار
15:07
في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار
تقارير نشرة الاخبار
15:07
في مئوية الجامعة اللبنانية الاميركية LAU... دعم للطلاب والمرضى ومبادرات الإبتكار
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
تقارير نشرة الاخبار
15:05
لبنان والرشوة: قصة عشق حان وقت إنهائها
0
أخبار لبنان
15:03
بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة
أخبار لبنان
15:03
بعد الغارات الاسرائيلية على لبنان... هذا ما قاله الرؤساء الثلاثة
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة
تقارير نشرة الاخبار
15:00
اسرائيل تهدد: بيروت مقابل المطلة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:58
تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ
تقارير نشرة الاخبار
14:58
تصعيد اسرائيلي في الجنوب... وحزب الله ينفي أي علاقة له بالصورايخ
0
أخبار لبنان
14:53
الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"
أخبار لبنان
14:53
الصحافية ليندا مشلب تروي ما قالته هدى في الساعات الأخيرة: "قوليلون يرحموني"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
06:30
"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
06:30
"أنا عم بحلم شي؟"... ليندا مشلب تتحدث عن اللحظات الأخيرة برفقة هدى شديد (فيديو)
2
أخبار لبنان
13:10
"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)
أخبار لبنان
13:10
"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)
3
أخبار لبنان
16:21
"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
16:21
"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)
4
خبر عاجل
14:46
أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله
خبر عاجل
14:46
أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله
5
حال الطقس
01:40
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!
حال الطقس
01:40
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!
6
أخبار لبنان
12:27
ريكاردو كرم يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير مع هدى شديد (فيديو)
أخبار لبنان
12:27
ريكاردو كرم يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير مع هدى شديد (فيديو)
7
أخبار لبنان
07:54
عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب
أخبار لبنان
07:54
عون معزيًا عائلة شديد: سنذكرها دائمًا وستكون حاضرة معنا بالفكر والعقل والقلب
8
أخبار لبنان
11:50
"أصبحت أمنيتي أن يزول الألم"... رنيم بو خزام: هدى ارتاحت من آلامها ولكن (فيديو)
أخبار لبنان
11:50
"أصبحت أمنيتي أن يزول الألم"... رنيم بو خزام: هدى ارتاحت من آلامها ولكن (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More