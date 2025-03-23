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دريان: نواف سلام نحن معك حتى يعود السلام إلى كل لبنان

أخبار لبنان
2025-03-23 | 04:02
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دريان: نواف سلام نحن معك حتى يعود السلام إلى كل لبنان
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دريان: نواف سلام نحن معك حتى يعود السلام إلى كل لبنان

رأى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان أن رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام يقوم بمهمته السياسية والإدارية في حفظ لبنان وإخراجه من النفق المظلم الذي كان فيه.

وقال دريان: "نواف سلام، نحن معك حتى يعود السلام إلى كل لبنان".

كلام دريان جاء خلال رعايته حفل إفطار جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت، في حضور رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام وممثل رئيس مجلس النواب النائب محمد خواجة، وزراء ونواب وسفراء وممثلي رؤساء الطوائف الإسلامية والعديد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية والعسكرية والإعلامية.

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