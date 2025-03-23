النائب ميشال معوض: هدى شديد واكبتني مثل الملاك الحارس

وصف النائب ميشال معوض الزميلة هدى شديد بالشخصية الإستثنائية، مشددا على أنها إمرأة نضالية إن كان بمسيرتها الشخصية وإن كان بمواجهتها لمرض السرطان.



وقال معوض: "هدى شديد واكبتني مثل الملاك الحارس"، مضيفا: "كانت دائما تتصل بي لتهنئني ولتنتقدني".