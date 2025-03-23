رفيق شلالا عن هدى شديد: لم تتغيّر يوما

هذا ما قاله النائب قاسم هاشم عن الزميلة هدى شديد

هذا ما قاله النائب قاسم هاشم عن الزميلة هدى شديد

هذا ما قالته الزميلة هدى شديد للأمين العام للصليب الأحمر جورج كتانة بعد إصابته بالسرطان