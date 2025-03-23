الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج Ramadan Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

المشاركون في وداع هدى شديد يتوافدون الى كاتدرائية مار جرجس - بيروت... وهذا ما قاله إيلي الفرزلي وزياد بارود عنها

أخبار لبنان
2025-03-23 | 06:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المشاركون في وداع هدى شديد يتوافدون الى كاتدرائية مار جرجس - بيروت... وهذا ما قاله إيلي الفرزلي وزياد بارود عنها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
المشاركون في وداع هدى شديد يتوافدون الى كاتدرائية مار جرجس - بيروت... وهذا ما قاله إيلي الفرزلي وزياد بارود عنها

أخبار لبنان

وداع

هدى شديد

إيلي الفرزلي

زياد بارود

LBCI التالي
صلاح سلام يروي بدايات الزميلة هدى شديد: "روحٌ مقاتلة في قلب المهنة"
رافقت القصر الجمهوري لسنوات... هذا ما كشفه نبيل بو منصف عن مسيرة هدى شديد المهنية (فيديو)
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-22

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
آخر الأخبار
10:25

وصول جثمان الزميلة هدى شديد إلى بلدة بيادر رشعين

LBCI
أخبار لبنان
10:18

الإعلامية نانسي صعب تستذكر هدى شديد: "كتلة حياة... وهذا ما تعلّمته منها"

LBCI
آخر الأخبار
10:17

"الوكالة الوطنية": تحليق ثلاث مسيرات فوق الزهراني على علو منخفض

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2025-03-22

"نودع معها جزءًا منا"... الـLBCI تنعى هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
10:18

الإعلامية نانسي صعب تستذكر هدى شديد: "كتلة حياة... وهذا ما تعلّمته منها"

LBCI
أخبار لبنان
09:50

الزميلة غيتا قيامى للـLBCI: هدى مؤمنة ورحلت في مناسبة عيد الأم

LBCI
أخبار دولية
09:35

أكثر من جبهة تواجهها إسرائيل... التفاصيل من حيفا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2025-01-21

بعد أقل من أسبوع على تعرضه للطعن... سيف علي خان يغادر المستشفى

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-12

الراعي: عون يكسب ثقة اللبنانيّين في لبنان والخارج وثقة الدول الصديقة

LBCI
آخر الأخبار
2025-03-18

حركة الجهاد الإسلاميّ تعلن مقتل المتحدث العسكريّ باسم سرايا القدس أبو حمزة في ضربة إسرائيلية على غزة

LBCI
خبر عاجل
04:10

فضل الله: الأحد 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
09:50

الزميلة غيتا قيامى للـLBCI: هدى مؤمنة ورحلت في مناسبة عيد الأم

LBCI
أخبار دولية
09:35

أكثر من جبهة تواجهها إسرائيل... التفاصيل من حيفا

LBCI
أخبار لبنان
09:32

زملاء وسياسيون تحدثوا للـLBCI عن هدى شديد في يوم وداعها

LBCI
أخبار لبنان
09:24

وزير الإعلام بول مرقص للـLBCI: صفات تميّزت بها الزميلة هدى شديد وعلى الجيل الجديد أن يتمثّل بها

LBCI
أخبار لبنان
09:21

جنازة الزميلة هدى شديد في طريقها الى مسقط رأسها

LBCI
أخبار لبنان
09:19

في يوم وداعها... كاتدرائية مار جرجس - بيروت غصَّت بالذين أحبّوا هدى شديد

LBCI
آخر الأخبار
08:35

الكرملين: اتصال بوتين وترامب خطوة نحو لقاء مباشر

LBCI
أخبار لبنان
07:36

"كنتِ فعلا الهدى ورح تبقي الهدى"... بهذه الكلمات ودّع الشيخ بيار الضاهر الزميلة هدى شديد

LBCI
أخبار لبنان
07:22

الراعي: آن الأوان لنبدأ معا في تنقية الذاكرة عبر الحوار الصادق الصريح

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
13:10

"ياريت كنت أعرفك أبكر"... ندى اندراوس: إنتِ حد ملاكي بالسما (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:21

"كلمة من القلب"... وسام حنا يوجّه رسالة إلى المناضلة هدى شديد (فيديو)

LBCI
حال الطقس
01:40

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!

LBCI
خبر عاجل
14:46

أدرعي: هاجمنا مقرات وبنى تحتية وعناصر ومنصات صاروخية ومستودع أسلحة لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
12:27

ريكاردو كرم يكشف تفاصيل جديدة حول اللقاء الأخير مع هدى شديد (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:50

"أصبحت أمنيتي أن يزول الألم"... رنيم بو خزام: هدى ارتاحت من آلامها ولكن (فيديو)

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
14:34

مقدمة النشرة المسائية 22-3-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:51

تفاصيل آخر المواقف الإسرائيلية بعد إطلاق صواريخ من لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More