الإعلامية ندى صليبا شويري تودّع صديقتها هدى شديد: "كنتِ دائمًا تتأخرين... لماذا سبقتِنا اليوم؟"

في كلمات مؤثّرة، استذكرت الإعلامية ندى صليبا شويري من تلفزيون لبنان زميلتها وصديقتها الراحلة هدى شديد، التي جمعتها بها سنوات من العمل المشترك، والسفر، والتغطيات من قصر بعبدا إلى مختلف محطات الحياة المهنية.

وقالت صليبا: "تعرّفت على هدى خلال عهد الرئيس إلياس الهراوي. كانت فتاة شابة، ترتدي الأسود حدادًا على زوجها، ومع ذلك لم تفارقها البسمة. متواضعة، محبّة للناس، تجمعها علاقات محترمة بكل من حولها، ومرِحة رغم كلّ الحزن بداخلها".

وتابعت: "كان لديها شغف حقيقي بالمهنة. أذكر حين كانت تتعالج في الولايات المتحدة خلال عهد الرئيس ميشال سليمان، ورغم ظروفها الصحية، طلبت مني إرسال كلّ المستجدات من الأمم المتحدة، لأنها كانت مصرّة على مواكبة الأخبار مهما كلّفها الأمر".

كما شعرت هدى بأنها معنية في كل شيء ولم تضع نفسها يومًا في موقع أهم من غيرها، بل كانت تغطّي كل الأحداث من دون استثناء، وكانت دائمًا في قلب المشهد.

وختمت بكلمات حزينة ومليئة بالمحبة: "من اللحظة اللي رحلتِ فيها، وأنا عم فكّر... إنتِ يا هدى كنتِ عطول مأخّرة، دايمًا بتتأخّري تطلعي من البيت، تتأخّري ع المواعيد... ليه اليوم سبقتينا؟".