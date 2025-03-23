الراعي: آن الأوان لنبدأ معا في تنقية الذاكرة عبر الحوار الصادق الصريح

رأى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أنه "آن الأوان لنبدأ معا في تنقية الذاكرة عبر الحوار الصادق الصريح والعمل على التقارب وتعزيز المشاركة المتوازنة في الحكم والإدارة، بهدف خلاص لبنان وإعادة بنائه وطن الرسالة. وقال: "هذا يقتضي العمل معا "في الأمور الجوهريّة بالوحدة، وفي العوارض بالحريّة، في جميع الأمور "بالمحبّة" (القدّيس أوغسطينوس). إنّ تنقية الذاكرة أمرٌ شجاع ومتجرّد في آن. لكنّها ضروريّة للجميع لأنّها المدخل الوحيد إلى الوحدة الوطنيّة والاستقرار النفسي والأمني والاجتماعي".وقال الراعي في عظة قداس الأحد: "إنّ فحوى إنجيل هذا الأحد هو وحدة العائلة التي انكسرت بانفصال الإبن الأصغر عنها مع حصّته من ميراث أبيه، وعادت فتألّفت بعودته إلى البيت الوالدي. وجلست معًا تتنعّم وتغتبط حول مائدة الفرح. هذا المثل الإنجيلي يُطبق على العائلة الدموية، والعائلة الوطنيّة. هذا ما عبّر عنه رئيس الجمهوريّة في كلمته الوجدانيّة على مائدة الإفطار في القصر الجمهوريّ منذ ثلاثة أيام، انطلاقا من عبارتين: الأولى من مقدّمة الدستور: "لا شرعية لأيِ سلطةٍ تناقضُ ميثاقَ العيشِ المشترك"، والثانية من المادّة 95: "رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن". واستنتج الرئيس من مقدّمة الدستور "أن شرعيةَ أيِ سلطة في لبنان الكيانِ والوطنِ والدولة، هي في أن نكون معا، أن نُصلّي معا،أن نقاوم معا وأن نفرح معا ونحزن معا". واستنتج من المادّة 95: "أن يكون رئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن" يعني أن يكون هو والجميع تحت سقف دولتنا ووطننا وميثاقنا. وحدتنا هي أغلى ما نملكُ وهي قوتُنا وسلاحُنا الأمضى، وثروتُنا الأغنى وخيرُنا الأبقى.... بوحدتنا – يقول فخامته. نُعيدُ بناءَ ما تدمّر...، ونزرعُ الفرحَ في عيونِ أبنائنا والأمل في نفوسهم".وأضاف: "إن كلمة رئيس الجمهورية جديرة بأن تكون في يد كلّ مواطن وكلّ مسؤول في الدولة، لأنّها تقدّم التفسير الأفضل والأوضح والوجدانيّ لهاتين المادّتين من الدستور. إنّهما بمثابة دعوة لتنقية الذاكرة من رواسب الماضي المؤلم والجارح في آن".