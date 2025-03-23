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"كنتِ فعلا الهدى ورح تبقي الهدى"... بهذه الكلمات ودّع الشيخ بيار الضاهر الزميلة هدى شديد
أخبار لبنان
2025-03-23 | 07:36
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"كنتِ فعلا الهدى ورح تبقي الهدى"... بهذه الكلمات ودّع الشيخ بيار الضاهر الزميلة هدى شديد
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"كنتِ فعلا الهدى ورح تبقي الهدى"... بهذه الكلمات ودّع الشيخ بيار الضاهر الزميلة هدى شديد
ألقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال الشيخ بيار الضاهر كلمة في وداع الزميلة هدى شديد، مكرّرا وصفها بـ"الإستثنائية".
وقال الضاهر: "منذ 3 أسابيع في قصر بعبدا كانت هدى تودعنا واليوم نحن نودع هدى".
ولفت الى أنها "لم تعد بيننا ولكن هدى العبرة والقدوة والمثال ستبقى"، قائلا: "رح نصير نقول إشتغلوا بأسلوب هدى".
وأضاف الشيخ بيار الضاهر: "كنت فعلا الهدى ورح تبقي الهدى. الله معك هدى، رح نضل نحبك".
أخبار لبنان
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عودة: عدم الإنتماء إلى الدولة وعدم الولاء لها يدمران البلد
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