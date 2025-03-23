عودة: عدم الإنتماء إلى الدولة وعدم الولاء لها يدمران البلد

اعتبر متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة أن نصف قرن من التناحر والتباين والتحارب كاف ليدرك الجميع أن مظلة الدولة وحدها تحمي الجميع، وأن جيش الوطن وحده يذود عن الجميع".



وقال في عظة قداس الأحد: "عدم الإنتماء إلى الدولة وعدم الولاء لها يدمران البلد ويشدانه إلى الهاوية. لذا على الجميع، أحزابا وجماعات وأفرادا، أن يتعقلوا ويفتحوا أعينهم ليروا كل البشاعات الحاصلة، ويدركوا أن إضعاف الدولة يضعفهم وهلاك الدولة يعني هلاكهم وأن عليهم عدم المساومة على سيادة وطنهم وأمن أولادهم".