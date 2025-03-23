الإعلامية نانسي صعب تستذكر هدى شديد: "كتلة حياة... وهذا ما تعلّمته منها"

في حلقة مؤثرة من برنامج Ramadan Talk، كشفت الإعلامية نانسي صعب عن بعض المحطات الإنسانية والمهنية التي جمعتها بالراحلة هدى شديد، التي غادرتنا يوم الجمعة الماضي، تزامنًا مع عيد الأم، في لحظة حملت الكثير من الرمزية والحزن.

تحدثت نانسي عن التأثير العميق الذي تركه رحيل هدى في قلبها، خصوصًا أنها تعرفت عليها ضمن سياق العمل الإعلامي، حيث لفتتها مصداقية هدى ودقتها وسرعتها في نقل المعلومة، وهو ما تفتقده الصحافة اليوم في زمن السرعة على حساب الدقة.

وعن آخر لقاء بينهما، روت نانسي أنها تكلمت معها قبل نحو شهر، وشعرت حينها بمدى تدهور حالتها الصحية، لكنها اختارت الابتعاد، لأنها لم تُرد أن تغيّر صورة هدى القوية في ذهنها، ولم تكن تتوقع أن تكون النهاية بهذه السرعة.

وأضافت: "هدى لم تُشعرنا يومًا بأنها مريضة. خلال فترة علاجها في الولايات المتحدة، كانت تُنهي تغطيتها الإعلامية وتذهب مباشرةً إلى جلسات العلاج من دون أن تشتكي أو تُظهر تعبها. بالنسبة لي، كانت كتلة حياة بكل ما للكلمة من معنى".

كما تحدثت نانسي عن العلاقة القريبة التي تربطها بالإعلامية إسبيرانس غانم، ووصفت تلقيها خبر وفاة هدى على الهواء بأنه "من أصعب اللحظات التي مرّت بها"، وتمنت لو أن هدى استطاعت الاستمرار في الحياة كما فعلت إسبيرانس بعد شفائها.

وتحدثت عن 3 صفات تعلّمتها من زميلتها هدى وهي السمع والمصالحة بين الأطراف، أما مهنياً فقد تعلمت منها الدقة الأمانة الوفاء والصدق.