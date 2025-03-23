الإعلامية سمر بو خليل: "هدى مدرسة في الإيمان... وجرس خلاصها قرع أخيرًا" (فيديو)

في لحظات مؤثرة، عبّرت الإعلامية سمر بو خليل خلال برنامج Ramadan Talk عن حزنها العميق لرحيل الزميلة هدى شديد، ووصفتها بأنها كانت "مدرسة في الإيمان" وامرأة قوية، واجهت مرضها بشجاعة ووعي كامل لكل تفاصيله.

وقالت: "إيمان هدى هو الذي حماها وحررها من الكره. بقيت تحارب حتى الأسبوع الأخير، وعندما استسلمت، فعلت ذلك بإرادتها الكاملة. قالت لي: "لم أعد أريد البقاء، ليس لأجلي، بل من أجل أهلي وأقاربي الذين يتألمون من أجلي".

واعتبرت سمر أن "الجرس الذي قرع اليوم هو جرس الخلاص لهدى"، مؤكدة أن "عدالة السماء أنصفتها، فهي رحلت إلى مكان لا وجع فيه، بعدما قضت أيامها الأخيرة تحت تأثير المورفين".

وتابعت بو خليل: "هدى لم تكن فقط إعلامية، بل أصبحت نهجًا ومدرسة، تمثل خط الصدق والمحبة، وخط الصفر في الخلافات. كنا نحترمها ونحترم بيتها، حتى الزملاء الذين يختلفون فيما بينهم، كانوا يشعرون بالخجل من دخول بيت هدى وهم متخاصمون".

وفي ختام كلمتها، وجّهت سمر نداءً مؤثراً إلى هدى: "أطلبي من والدي، في الحياة الأخرى، أن يخبرني إن كان راضيًا عني، وإن كان فخورًا بي. أنا متأكدة أنك في مكان أجمل، كما تستحقين".