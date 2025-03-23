بري وجنبلاط اتصلا بالضاهر معزيين بالزميلة هدى شديد

إتصل رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكيّ" وليد جنبلاط برئيس مجلس إدارة المؤسسة اللبنانية للإرسال بيار الضاهر معزيَين برحيل الإعلامية هدى شديد.



ويُذكر أنّ شديد فارقت الحياة في 21 أذار، 2025، بعد صراع مع مرض السرطان.