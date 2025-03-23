الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بري لـ"الشرق الأوسط": إسرائيل تحاول استدراج لبنان للتطبيع

أخبار لبنان
2025-03-23 | 13:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بري لـ&quot;الشرق الأوسط&quot;: إسرائيل تحاول استدراج لبنان للتطبيع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بري لـ"الشرق الأوسط": إسرائيل تحاول استدراج لبنان للتطبيع

أكّد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنّ لدى إسرائيل نية لاستدراج لبنان، للدخول في مفاوضات سياسية وصولًا إلى تطبيع العلاقة بين البلدين.

وقال لصحيفة "الشرق الأوسط": "لكننا لسنا في هذا الوارد".

وأضاف: "لدينا اتفاق يحظى بدعم دوليّ وعربيّ وبتأييد الأمم المتحدة، ونحن نطبّقه ونلتزم بحرفيته، وإسرائيل هي من يعطل تنفيذه وتسعى للالتفاف عليه".

وأوضح بري أنّ "الجيش اللبنانيّ هو الآن على جهوزيته لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني، لكن المشكلة تكمن برفض إسرائيل الانسحاب من عدد من النقاط، وهذا ما حال دون انتشاره حتى الحدود الدولية بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية الموقتة (يونيفيل)".

وأكد أن "حزب الله" يلتزم بالاتفاق، ولم يعرقل تنفيذه، وانسحب من جنوب الليطاني، ولم يطلق رصاصة منذ 6 أشهر، رغم أن إسرائيل تمعن في خرقه وتتمادى في اعتداءاتها على البلدات الجنوبية، وصولًا إلى البقاع والحدود الدولية بين لبنان وسوريا.

وأكّد أنّ "الحزب يمتنع عن الرد على الخروق الإسرائيلية لوقف النار، ويتّبع سياسة ضبط النفس، ويقف خلف الدولة اللبنانية لتطبيق الاتفاق بتثبيت وقف النار".

ورأى بري أنّ "الاتفاق الذي تعهدت الولايات المتحدة بتنفيذه ينص على انسحاب إسرائيل، وانتشار الجيش، وإطلاق الأسرى اللبنانيين لديها، لكنها ترفض الانسحاب، وتستمر في اعتداءاتها. وكان آخرها ما حصل في الساعات الماضية، متذرّعة بحجة واهية بإطلاق صواريخ على مستعمرة المطلة".

وتوقف أمام الاقتراح الذي ينص على أن يتشكّل الوفد اللبناني من عسكريين ومدنيين يتمتعون بصفة دبلوماسية للتفاوض في إطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل من النقاط التي تحتلها، وتثبيت الحدود اللبنانية - الإسرائيلية استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية الهدنة الموقعة بين البلدين عام 1949. على أن تشمل النقاط المتداخلة التي تحفّظ عليها لبنان والواقعة على الخط الأزرق، وقال إن «مثل هذا الاقتراح غير قابل للبحث لأن مجرد القبول به يعني الإطاحة باتفاق وقف النار الذي يجب أن ينفّذ برعاية الـ(يونيفيل)، وبإشراف اللجنة (الخماسية)».

وفي هذا السياق، كشفت "الشرق الأوسط" عن أنّ نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركيّ للشرق الأوسط، مورغن أورتاغوس، ستصل، في الساعات المقبلة، إلى تل أبيب لإجراء جولة من الاتصالات تشمل القيادة الإسرائيلية، وعلى جدول أعمالها التحضير لورقة عمل هي بمثابة خريطة طريق للبدء بتنفيذ النقاط الثلاث التي كانت تحدثت عنها سابقاً، وتتعلق بإطلاق الأسرى اللبنانيين، وانسحاب إسرائيل، وتحديد الحدود الدولية بين البلدين.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لـ"الشرق

الأوسط":

إسرائيل

تحاول

استدراج

لبنان

للتطبيع

LBCI التالي
مصدر لـ"الأنباء" الكويتية: الحكومة عازمة على تنفيذ كل ما وعدت به في بيانها الوزاري
مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-03-06

مصادر لـ"الشرق الأوسط": "الثنائي" يولي أهمية لشمول البلدات الحدودية بالعملية الانتخابية

LBCI
صحف اليوم
2025-03-21

رجّي لـ"اللواء": التّطبيع غير مطروح والمفاوضات السياسية المباشرة مع إسرائيل مرفوضة نهائيًا

LBCI
صحف اليوم
2025-03-14

مصادر “القوات اللبنانية” لـ"الجمهورية": التطبيع مع إسرائيل بالنسبة إلينا ليس مطروحًا

LBCI
أخبار لبنان
2025-02-28

الرئيس عون لـ"الشرق الأوسط": قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

مهام معقدة بانتظار حاكم مصرف لبنان الجديد

LBCI
أخبار لبنان
14:53

الجيش الإسرائيليّ: قتلنا عنصرًا من "حزب الله" في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

انطلاق منافسات بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إليكم الوظيفة التي تؤمن لكم من 100 إلى 250 ألف دولار سنويًا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:19

رئيس وزراء بريطانيا: ترامب محق بشأن الالتزام الدفاعي الأوروبي

LBCI
فنّ
2025-03-22

كارمن لبّس: وداعًا هدى شديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في دبي... فكر مرتين لهذه الأسباب

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-17

تسليم وتسلّم في الامن العام..

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

مهام معقدة بانتظار حاكم مصرف لبنان الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

انطلاق منافسات بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إليكم الوظيفة التي تؤمن لكم من 100 إلى 250 ألف دولار سنويًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في دبي... فكر مرتين لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

من وحدة 8200 إلى أكبر صفقة في تاريخ غوغل... تعرفوا إلى شركة Wiz الإسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

الكابنيت الإسرائيليّ لم يحسم النقاش في شأن التعامل مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

استقلالية القضاء شعار ينتظر منذ عقود التطبيق الفعليّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

هدى شديد... الوداع الأخير

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:10

هدى شديد استثنائية في حياتها كما في رحيلها

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:40

مرتفع جوي يؤثر على لبنان... والحرارة تتخطى عتبة الـ٣٠ درجة يوم الجمعة!

LBCI
خبر عاجل
04:10

فضل الله: الأحد 30 آذار هو أول أيام عيد الفطر

LBCI
أخبار لبنان
07:36

"كنتِ فعلا الهدى ورح تبقي الهدى"... بهذه الكلمات ودّع الشيخ بيار الضاهر الزميلة هدى شديد

LBCI
خبر عاجل
06:28

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب أدت إلى استشهاد مواطن

LBCI
أخبار لبنان
06:46

الإعلامية ندى صليبا شويري تودّع صديقتها هدى شديد: "كنتِ دائمًا تتأخرين... لماذا سبقتِنا اليوم؟"

LBCI
خبر عاجل
03:55

غارة إسرائيلية بصاروخ موجه تستهدف سيارة في بلدة عيتا الشعب

LBCI
أخبار لبنان
12:43

بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!

LBCI
أخبار لبنان
07:30

طوني شديد شقيق الراحلة: "ثقافة هدى ستنتصر... والحب الذي زرعته غطّى على أخبار الحرب" (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More