البستاني: لبنان ليس بلداً مفلسًا

لبنان ليس بلداً مفلساُ.
أظهرت آخر ميزانية لمصرف لبنان منذ اسبوع ان لبنان ليس مفلساً وأنه على طريق التعافي .
المطلوب للنهوض هو التالي .
- الاستقرار الامني .
- ارادة اصلاح تعتمد العلم والشفافية.
- اعادة هيكلة المصارف ورسملتها.
- استعادة الأموال المحولة الى الخارج من خلال… pic.twitter.com/PGY77RW0JR
— Dr. Farid Boustany (@FaridBoustany) March 24, 2025
لبنان ليس بلداً مفلساُ.
أظهرت آخر ميزانية لمصرف لبنان منذ اسبوع ان لبنان ليس مفلساً وأنه على طريق التعافي .
المطلوب للنهوض هو التالي .
- الاستقرار الامني .
- ارادة اصلاح تعتمد العلم والشفافية.
- اعادة هيكلة المصارف ورسملتها.
- استعادة الأموال المحولة الى الخارج من خلال… pic.twitter.com/PGY77RW0JR