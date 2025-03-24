البستاني: لبنان ليس بلداً مفلسًا

أعلن النائب فريد البستاني أن ‏لبنان ليس بلداً مفلسًا.



وكتب البستاني في منشور له عبر منصة "إكس"، أن آخر ميزانية لمصرف لبنان منذ اسبوع، أظهرت أن لبنان ليس مفلسًا وأنه على طريق التعافي.



ولفت الى أن المطلوب للنهوض هو التالي:



- الاستقرار الامني

- ارادة اصلاح تعتمد العلم والشفافية

- اعادة هيكلة المصارف ورسملتها

- استعادة الأموال المحولة الى الخارج من خلال الاستنسابية بعد ١٧ تشرين ٢٠١٩

- اعادة الأموال لجميع المودعين من صغار وكبار لتحفيز الاستهلاك والاستثمار في آن

- السماح للمصارف بإعطاء ديون على ان يتم تسديدها بنفس العملة التي أعطيت فيها

- إدارة ذكية وفعالة للمرافق التي تدرّ المداخيل والايرادت لخزينة الدولة مثل الجمارك والدوائر العقارية والنافعة

- تحفيز الاستثمار من خلال مراجعة القوانين وتحديثها

- تفعيل القضاء وتسريع البت بالقضايا



وأشار الى أن كل ما ذُكر اعلاه سهل التحقيق اذا توفّرت النوايا والإرادة.