الجميل: نرفض تأجيل الانتخابات ونحاول تحسين القانون الحاليّ

أكّد النائب سامي الجميل ضرورة درس ملف انتخاب مجلس شيوخ ضمن ورشة دستورية كبيرة.

وقال، من مجلس النواب: “لبنان دائرة واحدة يناقض اتفاق الطائف وكل الضرورات التمثيلية وهذا يناقض طرحنا الدائرة الفردية”.

وأضاف: “نملك قدرة على مناقشة الملفات كلها في آن معًا كملف السيادة وملف الاصلاح وغيرهما”.

وشدّد على رفضه تأجيل الانتخابات النيابية، لافتًا إلى ضرورة محاولة تحسين القانون الحالي.

وأوضح أنّه في حال عدم النجاح، يجب أن تنظّم الانتخابات على أساس القانون الحاليّ.

ودعا الجميل إلى إنشاء لجنة فرعية ممثلة بالكتل النيابية كلها لمناقشة الاقتراحات المقدّمة لتحسين التمثيل وليس الإضرار به.

وأكّد ضرورة ربط الاغتراب بالقرى اللبنانية “فطرحنا أن يصوّت الاغتراب للـ ١٢٨ نائبًا”.