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مجلس التنفيذيين يختتم جولته على الرؤساء اللبنانيين... الأمين: لمنح المغتربين حق التصويت الكامل للنواب الـ128
أخبار لبنان
2025-03-24 | 06:49
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مجلس التنفيذيين يختتم جولته على الرؤساء اللبنانيين... الأمين: لمنح المغتربين حق التصويت الكامل للنواب الـ128
أكّد رئيس الجمهورية جوزاف عون على الدور الحيوي الذي يلعبه الاغتراب اللبناني في دعم الاقتصاد الوطني، مشدداً على ضرورة تمثيل المغتربين في المجلس النيابي بشكل أفضل.
وقال عون في خلال لقائه وفد من مجلس التنفيذيين: "لدينا مسيرة عمل طويلة معا للنهوض بلبنان، وهي ان كانت متعبة الا انها لن تكون مستحيلة"، شاكرا للمملكة العربية السعودية احتضانهم وعائلاتهم.
وشدّد على وجوب القيام بخطوات كبيرة لإعادة الثقة بلبنان من قبل الدول العربية ودول العالم، مشيرا الى أن تم البدء بمسيرة الإصلاحات من أجل ذلك.
وأكد رئيس مجلس التنفيذيين اللبنانيين ربيع الأمين أن مطالب المجلس تتماشى مع ما ورد في خطاب القسم وفي القمة العربية، مشيراً إلى ضرورة إيجاد حلول لقضايا المصارف وحقوق المودعين، مع التأكيد على أهمية منح المغتربين حق التصويت الكامل للنواب الـ 128.
كما استعرض الأمين مشروع المجلس لإطلاق مؤتمر حول مساعدة الاغتراب ببناء حكومة رقمية، موضحاً أنه تم تشكيل تحالف مع ستة مجالس اغترابيه في فرنسا، أبوظبي، أستراليا، والكويت، مع الهيئات الاقتصادية في بيروت مع الجامعة اللبنانية الأميركية LAU بهدف تقديم الدعم والخبرات اللازمة لصنّاع القرار والمساهمة في بناء الحكومة الرقمية، مشيراً إلى التحضير لمؤتمر في شهر حزيران المقبل لدعم هذا التوجه.
كما تناول اللقاء أهمية دعم الاستثمارات في لبنان وتقديم الحلول للأزمات الاقتصادية، ولاسيما في ما يتعلق بحقوق المودعين وإعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
بدوره، شدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري في خلال لقائه مع الوفد على أهمية تعزيز لبنان لعلاقاته مع كافة الدول العربية الشقيقة.
ولفت بري الى أن الاغتراب اللبناني وخصوصًا في دول مجلس التعاون الخليجي وفي القارة الافريقية هو مصدر غنى للبنان، مشددا على أن اللبنانيين معنيون اليوم أكثر من اي وقت مضى بالعمل على ترسيخ مناخات التعاون وبناء أفضل العلاقات وتمتين جسور الثقة مع هذه الدول التي وقفت ولا تزال تقف الى جانب لبنان في مختلف الحقبات وتبدي كل استعداد للمساهمة بإعادة إعمار لبنان وتمكينه من النهوض مجددا.
وأشار بري إلى أن اللبنانيين في الاغتراب يمثلون ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني.
كما أكد بري على أن حقوق المودعين مسألة مقدسة وأن هناك إجماعاً سياسياً على ضرورة استعادة الودائع كاملة، مشدداً على أهمية منح المغتربين حق الاقتراع الكامل للنواب الـ128.
من جهته، ثمّن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الدعم العربي للعهد الجديد والحكومة، لافتاً إلى أن لبنان يلتزم باستعادة مكانته بين أشقائه العرب، والحرص على ألا يكون منصة للتهجم على الدول العربية والصديقة.
وأكد سلام أن لبنان لن يكون منصة للتهريب، ولن يكون ممراً لتهديد أمن المملكة السعودية والخليج.
وقال: "نحن نسعى للتوحد العربي ونعمل على إعادة لبنان إلى محيطه العربي، كما نأمل أن يعود العرب إلى لبنان، فلا نهوض لبلدنا دون عودة العرب إلينا".
كما أكد خلال اجتماعه مع الوفد على تواصل الحكومة المستمر مع البنك الدولي لإقرار مخصصات مالية لدعم إعادة الإعمار، مشيراً إلى جهود الحكومة في إعادة هيكلة مجلس الإنماء والإعمار وتعزيز آلية التعيينات.
أما وزير الخارجية يوسف رجي، فأكد على التوجه نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين لبنان والمملكة، مشيراً إلى أهمية تشجيع المستثمرين اللبنانيين والعرب على الاستثمار في لبنان.
وأشار رجّي في خلال لقائه مع الوفد، الى الزيارة الناجحة والمهمة لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى السعودية، معتبرا أنها تمثل خطوة أساسية، مع انطلاقة العهد الجديد وتشكيل حكومة لبنانية جديدة، نحو إعادة لبنان الى عمقه العربي وتصويب علاقاته مع المملكة العربية السعودية وباقي أشقائه العرب الذين لم يبخلوا يوما بدعمه ومساندة شعبه في كل المحطات".
واختتم المجلس جولته بلقاء رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف، وبمشاركة رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقّير، بحضور رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية إيلي رزق، حيث جرى البحث في فرص الاستثمار المتاحة في لبنان وتعزيز الشراكة بين رجال الأعمال اللبنانيين في الداخل والخارج. وأكد الحاضرون على أهمية تهيئة بيئة استثمارية مشجعة، من خلال تحديث القوانين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أخبار لبنان
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