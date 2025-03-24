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الجيش: توقيف 7 أشخاص في منطقة مشاريع القاع وإحباط عملية تهريب في بلدة كفرزبد – زحلة
أخبار لبنان
2025-03-24 | 07:11
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الجيش: توقيف 7 أشخاص في منطقة مشاريع القاع وإحباط عملية تهريب في بلدة كفرزبد – زحلة
أوقفت دورية من مديرية المخابرات، تؤازرها وحدة من الجيش 5 مواطنين وسوريًّا واحدًا، وضبطت عددًا من الآليات المحمّلة بالمحروقات ومواد غذائية معدة للتهريب في منطقة مشاريع القاع.
كما دهمت دورية أخرى من المديرية في المنطقة نفسها، منازل مطلوبين وأوقفت المواطن (ج.ح.) المطلوب لإقدامه على التهريب وفتح معابر غير شرعية وإعادة فتح معابر أخرى بعد إقفالها من قبل الجيش.
كذلك تمكنت دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفرزبد – زحلة من إحباط عملية تهريب من الأراضي السورية إلى الأراضي اللبنانية، وضبطت كمية من المسدسات الحربية والبضائع المهرّبة.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، وتجري المتابعة لتوقيف باقي المتورطين.
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