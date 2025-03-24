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وزير المالية استقبل جمعية المصارف: لبنان يستعد لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي
أخبار لبنان
2025-03-24 | 08:06
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وزير المالية استقبل جمعية المصارف: لبنان يستعد لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي
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وزير المالية استقبل جمعية المصارف: لبنان يستعد لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي
استقبل وزير المالية ياسين جابر جمعية المصارف في لبنان في لقاء هو الأول بين الوزير جابر والجمعية، حيث جرى البحث في عدد من النقاط الأساسية في خضم التفاوض مع صندوق النقد الدولي لمعالجة المشكلات المالية التي يعاني منها لبنان.
وقال الوزير جابر بعد الاجتماع: "تباحثنا في العديد من الأمور ولكن أهم ما ركّزنا عليه هو أن لبنان يستعد اليوم لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومن الضروري أن يكون هناك تنسيق مع كل من له علاقة بهذا الموضوع وفي المقدمة بالطبع المصارف، فالأمور التحضيرية مع صندوق النقد الدولي هي إقرار القوانين والقواعد لكيفية معالجة موضوع المصارف في لبنان وموضوع أموال المودعين وأيضاً السرية المصرفية".
وأعلن أن الاجتماع كان جيداً وصريحاً، مشيرا الى أن المطلوب اليوم التعاون بين الجميع.
وقال: "نحن نستعد اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان، وقريباً سيكون هناك تعيينات لنواب الحاكم قبل حزيران المقبل، وأيضاً تعيينات لجنة الرقابة على المصارف".
وأضاف: "لهذا فإننا نعّد الإطار المطلوب كاملاً كي نستطيع البدء بخطط لمعالجة الأزمة التي يعيشها لبنان ولا يزال وكذلك يعيشها المودعون". وأمل أن "يكون هناك تعاون بيننا وبين الحاكم الجديد لمصرف لبنان والحاكمية الجديدة ونصل إلى نتائج جيدة للبنان وللشعب اللبناني كله".
وكان الوزير جابر التقى صباحاً مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي IFC، وجرى البحث في المواضيع التي تهم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعادة مشاريع البنى التحتية الأساسية لقيام الاقتصاد.
كما التقى الوزير جابر رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب ابراهيم كنعان.
أخبار لبنان
ياسين جابر
جمعية المصارف
لبنان
صندوق النقد الدولي
التالي
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