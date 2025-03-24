الرئيس عون: الأخلاقيات تبقى الأساس في أيّ مهنة

شدّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على أنّ المسؤولية المشتركة في إعادة لبنان على السكة الصحيحة.

نوه، خلال استقباله وفدًا من حزب "الرامغافار”، بـ"ما يشكله الأرمن من قيمة مضافة للمجتمع اللبنانيّ”.

وقال متوجّهًا إلى الاطباء البيطريين: “للدور الذي تقومون به أهمية، لا سيما لجهة الحفاظ على الثروة الحيوانية وسلامة الغذاء، وملاحقة أي تلاعب بهذه السلامة لأن من شأن ذلك إلحاق الأذى بالمواطنين”.

وأشار عون إلى أنّ "الأخلاقيات تبقى الأساس في أيّ مهنة، فكيف بمهنة الطب التي تعنى بصحة الإنسان والحيوان في آن”.

واعتبر أنّ "وجودها في الأداء المهني يرفع من شأن هذه المهنة وما فيها من تعاط مع فاعلية الحياة والحفاظ عليها".

وطالب من القيمين على النقابة بـ”العمل للحفاظ على أخلاقيات المنتسبين إليها وضميرهم وإحترافيتهم، لمصلحة صحة الإنسان والثروة الحيوانية في لبنان”.

وقال: "إسهروا كنقابة على هذا التوجه الذي يعود بالخير على اللبنانيين، وقوموا بتنظيف أي فساد داخليّ يمكن ان يوجد ويؤثر على أهمية رسالتكم في تأمين صحة اللبنانيين وسلامة غذائهم، وثروتهم الحيوانية”.