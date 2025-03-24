الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نقاش في اللجان المشتركة عن اقتراحات القوانين المطروحة

أخبار لبنان
2025-03-24 | 10:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نقاش في اللجان المشتركة عن اقتراحات القوانين المطروحة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نقاش في اللجان المشتركة عن اقتراحات القوانين المطروحة

أرجأت اللجان النيابية المشتركة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب التي كانت مدرجة على جدول الاعمال ريثما يصل اليها كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب.

 

وأرجأت أيضًا، البحث في اقتراح التغطية الصحية الشاملة إلى أسبوعين.

 

وأقرت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة المقدّم من تكتل لبنان القويّ.

 

وقدّم تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون مبني على "الارثوذكسيّ”.

 

وبحثت اللجان في اقتراحات القوانين من بينها اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخاب واخر يتعلق بمجلس الشيوخ والمقدمين من النائب علي حسن خليل .

 

بوصعب

واعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الجلسة تأجيل البت بالاقتراح الذي له علاقة باستعمال اشارة الصليب الأحمر والقانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر أ.

 

ولفت إلى تشكيل لجنة فرعية لدرس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام الرعاية الصحية الإلزامية،مشيرا الى اهمية التنسيق مع وزير الصحة من جهة ومع الضمان الاجتماعي من جهة اخرى ،

 

وكشف بو صعب ان وزير الصحة والضمان الاجتماعيّ طلبا مهلة لدرسه بطريقة افضل كما ان وزارة المال معنية به على ان يرسلوا خلال اسبوعين خطيا ملاحظاتهم على اقتراح القانون.

 

اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بانشاء المناطق الاقتصادية وخصوصا الصناعات التكنولوجية فاكد بوصعب إقراره بالإجماع .

 

وأوضح “وجود اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس النيابيّ واقتراح قانون لانتخاب اعضاء مجلس الشيوخ وهو مقدم منذ سنوات وأن لاشيء اسمه "تهريبة" في اللجان او المجلس.

 

علي حسن خليل

 

اما النائب علي حسن خليل فاعتبر أنّ بعض النواب عكس أجواء من التوتر في الجلسة و لكنه اكد ان من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة و هذا ما حصل.

 

ولفت إلى أنّ "اقتراح القانون مقدم من كتلة التنمية و التحرير قدم منذ ٦ سنوات”.

 

وأكّد التوافق “مع خطاب القسم والبيان الوزاري في تقديم هذا المقترح و استكمال بنود اتفاق الطائف و العمل على تطوير النظام.

 

وقال: “أردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح لان الانتخابات النيابية هي الاساس في هذا الاطار و الخروج من "شرنقة" الطائفية و بناء دولة المواطنة”.

 

اضاف: أنّ "من اعتبر أنّ الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادىء للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات يرتكز على الطائف".

 

وأشار خليل الى الحديث عن سن الاقتراع ١٨ و قال: يجب كسر هذا "التابو". 

 

وتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

اللجان

المشتركة

اقتراحات

القوانين

المطروحة

LBCI التالي
أسرار الصحف 24-3-2025
مهام معقدة بانتظار حاكم مصرف لبنان الجديد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-02-11

فرعية اللجان المشتركة درست اقتراح قانون التغطية الصحية الإلزامية الشاملة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:53

جلسة للجان النيابية لدراسة عدد من اقتراحات القوانين وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب...

LBCI
أخبار لبنان
2025-03-20

لدرس 6 اقتراحات قوانين... بري دعا الى جلسة للجان المشتركة الإثنين المقبل

LBCI
أخبار لبنان
05:49

اللجان النيابية تناقش اقتراحي قانونين لانتخاب مجلس النواب وإنشاء مجلس الشيوخ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:33

قوى الأمن: توقيف مشتبه به بجريمة قتل في المعاملتين - جونية

LBCI
أخبار لبنان
12:17

الجيش تسلم هبة من السلطات اليابانية تتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية في مراكز طبية

LBCI
أخبار لبنان
12:04

الرئيس عون: عجلة العمل الحكومي انطلقت بدءا من التعيينات الأمنية

LBCI
أخبار لبنان
11:58

سلام ترأس إجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:36

منسى يزور دمشق الأربعاء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إليكم الوظيفة التي تؤمن لكم من 100 إلى 250 ألف دولار سنويًا

LBCI
منوعات
11:06

شات جي بي تي شخّص إصابتها بسرطان الدم... والمفاجأة بما قاله الأطباء لهذه الشابة!

LBCI
فنّ
2025-03-21

من السّت نجوى الى نبيلة شقير وغيرهنّ... في عيد الأم: استذكروا معنا أشهر الأمهات اللواتي تعرفتم عليهن عبر شاشة الـLBCI (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:03

في رشعين... مئات المعزين حضروا للوقوف الى جانب عائلة هدى شديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:56

مقترح مِصريّ جديد لوقف اطلاق النار…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:53

جلسة للجان النيابية لدراسة عدد من اقتراحات القوانين وعلى رأسها تعديل قانون الانتخاب...

LBCI
أخبار لبنان
08:06

وزير المالية استقبل جمعية المصارف: لبنان يستعد لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

مهام معقدة بانتظار حاكم مصرف لبنان الجديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

انطلاق منافسات بطولة لبنان للكارتينغ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إليكم الوظيفة التي تؤمن لكم من 100 إلى 250 ألف دولار سنويًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في دبي... فكر مرتين لهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

من وحدة 8200 إلى أكبر صفقة في تاريخ غوغل... تعرفوا إلى شركة Wiz الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:39

الحرارة تتخطى الـ30 درجة... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
منوعات
16:23

لحظات هدى شديد الأخيرة... الأب مروان عاقوري يروي التفاصيل (صورة)

LBCI
خبر عاجل
07:51

وزارة الداخلية تعلن تواريخ إجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية بحسب المحافظات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:43

إليكم الوظيفة التي تؤمن لكم من 100 إلى 250 ألف دولار سنويًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:42

إذا كنت تبحث عن فرصة عمل في دبي... فكر مرتين لهذه الأسباب

LBCI
أخبار لبنان
12:43

بين هدى وبترا... جيلان مختلفان ولكن!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:32

من وحدة 8200 إلى أكبر صفقة في تاريخ غوغل... تعرفوا إلى شركة Wiz الإسرائيلية

LBCI
اسرار
00:31

أسرار الصحف 24-3-2025

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More