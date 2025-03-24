نقاش في اللجان المشتركة عن اقتراحات القوانين المطروحة

أرجأت اللجان النيابية المشتركة درس اقتراحات القوانين المتعلقة بقانون الانتخاب التي كانت مدرجة على جدول الاعمال ريثما يصل اليها كل اقتراحات القوانين المتعلقة بقوانين الانتخاب.

وأرجأت أيضًا، البحث في اقتراح التغطية الصحية الشاملة إلى أسبوعين.

وأقرت اقتراح قانون يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة المقدّم من تكتل لبنان القويّ.

وقدّم تكتل "لبنان القوي" اقتراح قانون مبني على "الارثوذكسيّ”.

وبحثت اللجان في اقتراحات القوانين من بينها اقتراح قانون يتعلق بتعديل قانون الانتخاب واخر يتعلق بمجلس الشيوخ والمقدمين من النائب علي حسن خليل .

بوصعب

واعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد الجلسة تأجيل البت بالاقتراح الذي له علاقة باستعمال اشارة الصليب الأحمر والقانون الرامي إلى تنظيم الصليب الأحمر أ.

ولفت إلى تشكيل لجنة فرعية لدرس اقتراح القانون المتعلق بإنشاء نظام الرعاية الصحية الإلزامية،مشيرا الى اهمية التنسيق مع وزير الصحة من جهة ومع الضمان الاجتماعي من جهة اخرى ،

وكشف بو صعب ان وزير الصحة والضمان الاجتماعيّ طلبا مهلة لدرسه بطريقة افضل كما ان وزارة المال معنية به على ان يرسلوا خلال اسبوعين خطيا ملاحظاتهم على اقتراح القانون.

اما بالنسبة لاقتراح القانون المتعلق بانشاء المناطق الاقتصادية وخصوصا الصناعات التكنولوجية فاكد بوصعب إقراره بالإجماع .

وأوضح “وجود اقتراح قانون لانتخاب اعضاء المجلس النيابيّ واقتراح قانون لانتخاب اعضاء مجلس الشيوخ وهو مقدم منذ سنوات وأن لاشيء اسمه "تهريبة" في اللجان او المجلس.

علي حسن خليل

اما النائب علي حسن خليل فاعتبر أنّ بعض النواب عكس أجواء من التوتر في الجلسة و لكنه اكد ان من حق رئيس المجلس إحالة أي مشروع قانون إلى اللجان المشتركة و هذا ما حصل.

ولفت إلى أنّ "اقتراح القانون مقدم من كتلة التنمية و التحرير قدم منذ ٦ سنوات”.

وأكّد التوافق “مع خطاب القسم والبيان الوزاري في تقديم هذا المقترح و استكمال بنود اتفاق الطائف و العمل على تطوير النظام.

وقال: “أردنا تحصين الوفاق الوطني من خلال هذا الاقتراح لان الانتخابات النيابية هي الاساس في هذا الاطار و الخروج من "شرنقة" الطائفية و بناء دولة المواطنة”.

اضاف: أنّ "من اعتبر أنّ الاقتراح ضرب للميثاقية لا نوافقه، بل نحن منفتحون على نقاش هادىء للوصول إلى أفضل صيغة انتخابات يرتكز على الطائف".

وأشار خليل الى الحديث عن سن الاقتراع ١٨ و قال: يجب كسر هذا "التابو".

وتمنى إنشاء هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات النيابية.