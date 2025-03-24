اجتماع للجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد الدوليّ...

عُقد اجتماع لجنة التفاوض اللبنانية مع صندوق النقد الدوليّ في وزارة المالية.

وضمت وزير المالية ياسين جابر، وزير الاقتصاد عامر البساط ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية فرحات فرحات، ومستشارة رئيس مجلس الوزراء لمياء مبيض، وحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ومدير المالية العامة جورج معراوي ورئيسة لجنة الرقابة على المصارف مايا دبّاغ ومستشار وزير المالية للشؤون المصرفية سمير حمود والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم.

وعرض وزير المالية نتائج إجتماعه مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما وفريق العمل حول موضوعي السرية المصرفية والتعديل المطلوب إزاءها، والقانون المطلوب لمعالجة وضع المصارف في لبنان وإصلاحها.

وعرض الوزير على المجتمعين التعديلات المقترحة من الوزارة بالنسبة للسرية المصرفية، والتي تُلبي متطلبات إعادة هيكلة المصارف من جهة، وممارسة الرقابة العادية على المصارف من جهة أخرى، وتناسب التعديل الجديد مع مهام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف في الاطارين المذكورين اعلاه.

وتداول الحاضرون بنص تعديل قانون السرية المصرفية، واتفق على إعداده وارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ليصار الى مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل.

وناقش الحاضرون مشروع اصلاح وضع المصارف المقدم من الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي والذي يرتبط تنفيذه ونفاذ مفعوله بشكل مباشر وصريح باعداد قانون تغطية الفجوة في النظام المصرفي.

وإتفق على مراجعة مسودة المشروع من قبل وزارة المالية ومصرف لبنان وابداء الملاحظات تمهيدا لارساله الى الامانة العامة لمجلس الوزراء وعرضة على المجلس لإقراره كمشروع قانون واحالته الى مجلس النواب.