بحث لبنانيّ أردنيّ في سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنيّ أيمن الصفدي، وزير الخارجية والمغتربين اللبنانيّ يوسف رجّي.

وبحثا سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوّرات الأوضاع في لبنان.

وأكّد الوزيران ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.

وجدّد الصفدي تأكيد وقوف المملكة الكامل إلى جانب لبنان وأمنه واستقراره وسيادته، ودعم جهوده إعادة تفعيل مؤسّساته، وإعادة البناء بعد انتخاب رئيس للجمهورية، ورئيس وزراء جديدين.

وثمّن رجّي دعم الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني للبنان، وجهوده المتواصلة في حشد موقف دولي لوقف العدوان، وتثبيت وقف إطلاق النار بجميع بنوده.

وأكّد الصفدي ورجّي حرص البلدين على تعميق التعاون في مختلف المجالات.