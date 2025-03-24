وزير الدفاع عرض التطورات الأمنية مع قائد الجيش

استقبل وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة قائد الجيش العماد رودولف هيكل.



وخلال اللقاء، تم عرض التطورات الأمنية في البلد والمهمات التي ينفذها الجيش لحفظ الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة، لا سيما على الحدود الجنوبية والشمالية الشرقية.



كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه المؤسسة العسكرية في المرحلة الراهنة.



والتقى وزير الدفاع وفدًا من المستشارين العسكريين التابعين للدول الأعضاء الحاليين في مجلس الأمن في نيويورك.



‏وخلال اللقاء، تمت مناقشة الأوضاع الراهنة في الجنوب ودور قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – "اليونيفيل"، مع تأكيد أهمية تنفيذ القرار 1701 والتحضيرات الجارية لتجديد مهمة اليونيفيل خلال الصيف المقبل.



وبحث وزير الدفاع مع النائب آلان عون في التطورات والمستجدات في البلد.