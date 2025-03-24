سلام ترأس إجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام عصر اليوم في السرايا الحكومية اجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة حضره وزراء المالية ياسين جابر، الاقتصاد عامر البساط، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.



وجرى البحث في تمكين المجلس من خلال تعيين أمين عام له، ودراسة أولويات المشاريع الموجودة لديه، وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، بالإضافة الى إعداد لائحة بالمشاريع الجديدة الملحة القابلة للتنفيذ ضمن نفوذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص.