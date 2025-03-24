الجيش تسلم هبة من السلطات اليابانية تتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية في مراكز طبية

أقيم في نادي الضباط – اليرزة حفل تسلم هبة مقدمة من السلطات اليابانية ومنفذة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS، تتضمن تركيب أنظمة طاقة شمسية في مراكز طبية عدة للجيش، بحضور السفير الياباني ماغوشي مازايوكي، ممثل قائد الجيش العماد رودولف هيكل نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد المهندس طوني عبود، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع UNOPS في الأردن محمد عثمان، إلى جانب عدد من الضباط.



وخلال الاحتفال، ألقى السفير الياباني كلمة أشاد فيها بـ"الدور الحيوي الذي يقوم به الجيش لضمان أمن لبنان واستقراره"، مؤكدًا "وقوف السلطات اليابانية بجانبه إزاء الصعوبات الراهنة".



من جهة أخرى، ألقى ممثل قائد الجيش كلمة قال فيها: "اليوم، نشهد مرحلة جديدة من مراحل التعاون الفاعل بيننا، تتمثل في تطوير بنية الطاقة والإمكانات التقنية في مراكز طبية عدة تابعة للجيش".



كما ألقى عثمان كلمة شدد فيها على "ضرورة دعم المؤسسة العسكرية، في ظل ما تواجهه من تحديات".