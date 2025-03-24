قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي.



وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.