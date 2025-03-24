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قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي

أخبار لبنان
2025-03-24 | 13:24
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قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي
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قائد الجيش استقبل وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي

استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة، وفدا من لجنة الأركان العسكرية التابعة لمجلس الأمن الدولي.

وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، والتعاون بين الجيش وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل.

أخبار لبنان

الجيش

رودولف هيكل

لجنة الأركان العسكرية

مجلس الأمن الدولي

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