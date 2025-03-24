سلسلة استقبالات لوزيرة الشؤون الاجتماعية... ماغرو: باريس تسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعم لبنان

استقبلت وزيرة الشؤون الاجتماعية حنين السيد، السفير الأردني وليد الحديد، وتركز الحديث على "أهمية تفعيل الشراكة بين وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن ووزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية عبر إبرام إتفاقية بين الوزارتين في القريب العاجل".



كما اجتمعت السيد مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والوفد المرافق، وتركز الحديث على الإصلاحات المرتقبة من قبل الحكومة ومدى أهميتها.



وأكد ماغرو أن "فرنسا تقف الى جانب لبنان وتسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعمه في الفترة المقبلة، على أن تكون الحماية الاجتماعية من الأولويات البارزة في هذه المؤتمرات". كما اجتمعت السيد مع السفير الفرنسي هيرفي ماغرو والوفد المرافق، وتركز الحديث على الإصلاحات المرتقبة من قبل الحكومة ومدى أهميتها.وأكد ماغرو أن "فرنسا تقف الى جانب لبنان وتسعى إلى تنظيم مؤتمرات لدعمه في الفترة المقبلة، على أن تكون الحماية الاجتماعية من الأولويات البارزة في هذه المؤتمرات".