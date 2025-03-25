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تحذيرٌ من "صواريخ الفتنة"... وما جديد التحقيقات الأمنية؟ (الجمهورية)

أخبار لبنان
2025-03-25 | 01:18
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تحذيرٌ من &quot;صواريخ الفتنة&quot;... وما جديد التحقيقات الأمنية؟ (الجمهورية)
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تحذيرٌ من "صواريخ الفتنة"... وما جديد التحقيقات الأمنية؟ (الجمهورية)

أكّد مصدر أمني لـ«الجمهورية»، أنّ التحقيقات الأمنية أثبتت أنّ لا علاقة لأي فصيل أو حزب لبناني بإطلاق الصواريخ، وهناك بعض الخيوط قد أُمسِك بها، أفضت إلى توقيفات لبعض المشتبه فيهم وجلّهم غير لبنانيِّين.

ولفت إلى أنّ «التحقيق الجاري لا يتوخّى تحديد مطلقي الصواريخ، بقدر ما يتوخّى تحديد هوية الجهة الدافعة إلى هذا الأمر، لأنّها بهذه الصواريخ لا تتوسل عملاً مقاوماً، بل تتوسل هدفاً خبيثاً يُلاقي مصلحة إسرائيل ويوفّر لها الذريعة التي تريدها، وربما هي شريكة في صنعها وهذا ليس مستبعداً على الإطلاق، للاعتداء على لبنان».
 
يُشار في هذا السياق إلى أنّ مرجعاً كبيراً أبلغ زوّاره قوله «ما هو أخطر من الصواريخ المشبوهة هي صواريخ الفتنة التي تُطلَق من قبل جهات كارهة حتى لنفسها ولا تهوى إلّا العبث والتخريب».

أخبار لبنان

"صواريخ

الفتنة"...

التحقيقات

الأمنية؟

(الجمهورية)

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